6 tys. zł za pracę w sklepie? Kasjerzy mówią, ile naprawdę zarabiają

Biuro prasowe Biedronki podkreśla, że od stycznia tego roku pracownicy sieci dostali średnio 17 proc. Obecnie wynagrodzenie na stanowisku sprzedawca-kasjer wynosi od 4700 zł do 5050 zł brutto w pierwszym roku pracy. Pracownicy otrzymują podwyżki stażowe po roku oraz 3 latach pracy, zatem pracownik ze stażem powyżej 3 lat na tym stanowisku zarobi od 4850 zł do 5300 zł brutto. Oznacza to, że maksymalny pułap zarobków w dyskoncie to niespełna 4 tys. zł na rękę.