Zasiłek pogrzebowy w górę? Polacy biorą "chwilówki"

Kwota zasiłku pogrzebowego to od wielu lat 4 tysiące złotych. Została ustalona 11 lat temu i nijak ma się do obowiązujących realiów. Wielu Polaków, by godnie pożegnać najbliższych, jest zmuszonych do zaciągania pożyczek, w tym wysokooprocentowanyc "chwilówek".