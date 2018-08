70 mln zł na rozbudowę dróg. 16 inwestycji

Minister infrastruktury zatwierdził kolejny program rozbudowy dróg. Tym razem to 16 inwestycji, których łączny koszt to 70 mln zł. Drogi krajowe zostaną rozbudowane, m.in. powstanie obwodnica Piwnicznej. Co jeszcze?

Inwestycje będą realizowane w województwach: pomorskim, wielkopolskim, mazowieckim, łódzkim, dolnośląskim, opolskim i małopolskim. Za 70 mln zł drogi krajowe zostaną rozbudowane, dla poprawy bezpieczeństwa niektóre skrzyżowania będą przebudowane. Powstaną też kolejne zatoczki autobusowe, chodniki i sygnalizacje.

Pomorze

Na Pomorzu nowe sygnalizacje świetlne powstaną na skrzyżowaniu krajowej siódemki i drogi powiatowej (1929G) w Lniskach oraz na krzyżówce DK20 z ulicą Długą i Spacerową w Tuchomiu.

Ponadto rozbudowana będzie sygnalizacja świetlna na skrzyżowani drogi krajowej 91 z ul. Szkolną w Łęgowie.

Na poprawę bezpieczeństwa ma też wpłynąć budowa nowej sygnalizacji na skrzyżowaniu DK21 z ul. Bohaterów Westerplatte i ul. Darłowską oraz dostosowanie już istniejącej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 21 z ul. Marynarki Polskiej i ul. Grunwaldzką.

Wszystkie pomorskie inwestycje powstaną jeszcze w tym roku.

Wielkopolska

W Wielkopolsce z kolei nowa sygnalizacja stanie w miejscowości Honoratka, wzdłuż DK25. Na skrzyżowaniach z drogami gminnymi.

Do tego na krajowej jedenastce sygnalizacja powstanie na obwodnicy Chludowa, na skrzyżowaniu z ul. Golęczewską.

Te prace również zakończą się jeszcze w 2018 roku.

Mazowsze

Na Mazowszu przebudowane będzie rondo na drodze krajowej 61 w Pułtusku. Nowe rondo będzie turbinowe, dodatkowo powstaną chodniki. Wpłynie to na poprawę płynności ruchu wzdłuż samej DK61, jak i drogi wojewódzkiej 618.

Planowo prace zakończą się w tym roku.

Łódzkie

W woj. łódzkim rozbudowane będzie skrzyżowanie drogi krajowej 12 z wojewódzką 449 w Borysławicach. Tu również zostanie przebudowane rondo. Powstanie też odwodnienie, ponieważ obecne skrzyżowanie nie jest skanalizowane.

Koniec prac przewidywany jest na przełom 2018 i 2019 roku.

Dolny Śląsk

Powstanie chodnik wzdłuż drogi krajowej 34 w Siodłkowicach. Zbudowany będzie na 7 kilometrze trasy. Będzie mierzył 340 m i powstanie jeszcze w tym roku.

Opolszczyzna

Rozbudowana zostanie droga krajowa 45 od Rogowa Opolskiego do węzła Opole Południe.

W ramach inwestycji drogowcy przebudują 2 km trasy. Tak, by miała nośność do 11,5 tony na oś, co jest obecnym standardem. W miejscu obecnie istniejącego skrzyżowania powstaną miejsca postojowe. Samo skrzyżowanie będzie przebudowane na rondo.

Powstać ma też kanał technologiczny, którym puszczone zostaną kable. Do tego poprawiające bezpieczeństwo barierki energochłonne oraz oświetlenie. Przebudowane będzie także odwodnienie pasa drogowego.

Planowany okres realizacji tej inwestycji to lata 2021-2022.

Małopolska

Kilka inwestycji dotyczy drogi krajowej 44.

W Spytkowicach powstanie mierzący 74 m chodnik.

Do tego w Nowych Dworach przebudowane będzie skrzyżowanie. Dobudowany zostanie też pas do lewoskrętu, przebudowany będzie chodnik oraz wykonane zostanie odwodnienie.

Ponadto na odcinku Jaśkowice – Skawina powstanie chodnik, przebudowane zostanie odwodnienie oraz zjazdy.

Planowo prace potrwają w 2018 i na początku 2019 roku.

Zostając w woj. małopolskim, na DK 94 w Jasieniu i Brzesku zbudowany zostanie chodnik o łącznej długości 873 m. Realizacja jeszcze w tym roku.

Na DK 47 w Szaflarach oraz Bańskiej Niżnej na przełomie 2018 i 2019 roku powstaną chodniki i odwodnienie.

Ostatnią inwestycją w ramach programu będzie rozbudowa DK 87 w Piwnicznej. Powstanie obwodnica tej miejscowości. Będzie miała ok. 2,5 km. W jej ciągu ma powstać również wiadukt nad linią kolejową oraz most nad rzeką Poprad.

Rozważana jest również budowa tuneli pod Górą Kicarz.

Znamy jedynie termin prac przygotowawczych. Te zaplanowano na 2019-2021, zatem ta inwestycja do użytku zostanie oddana dopiero za kilka lat.