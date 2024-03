800 plus. Do kiedy wniosek? Resort wskazał konkretny termin

Wraz z początkiem lutego ruszył nabór wniosków o 800 plus na kolejny okres świadczeniowy. By zachować ciągłość wypłat świadczenia wychowawczego, niezbędne jest dopełnienie formalności w określonym terminie. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przypomniało do kiedy złożyć wniosek o 800 plus.