Kiedy składać wniosek o 800 plus? Spóźnienie grozi zawieszeniem wypłat

Kiedy składać wniosek o 800 plus 2024?

Nowy okres świadczeniowy rozpocznie się 1 czerwca 2024 i potrwa do 31 maja 2025 roku. Aby utrzymać wypłaty 800 plus, osoby uprawnione do jego pobierania muszą złożyć w tej sprawie wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dokumenty należy przesłać drogą elektroniczną najpóźniej do 30 kwietnia 2024 r. W przeciwnym razie wypłata 800 plus może zostać wstrzymana. W określonych przypadkach można jednak liczyć na wyrównanie wypłat.