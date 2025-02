800 plus w marcu. ZUS zmienia terminy wypłat dla czterech grup

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) realizuje wypłaty 800 plus w 10 określonych terminach każdego miesiąca. Są to: 2, 4, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20 i 22 dzień miesiąca. Szczegółowy harmonogram wypłat na marzec 2025 r. uwzględnia wszystkie przesunięcia terminów, co pozwala na lepsze planowanie budżetu domowego.