Ceny studniówek zwariowały. Rodzice muszą się zapożyczać

Jeden z muzyków, który regularnie gra na studniówkach, ocenił, że ceny wzrosły o kilkanaście procent w porównaniu do 2024 r. - Ceny są zróżnicowane, zależy to głównie od wielkości imprezy, ilości sprzętu zapewnionego przez DJ-a, czasu pracy oraz prestiżu danego DJ-a. Dolna granica w mazowieckim to ok. 4-5 tys. zł w 2025 r. Górnej w zasadzie nie ma - podkreślił Michał Meker, DJ cytowany przez "Głos Wielkopolski".