96 gr za wypadek, ból i leczenie. Po naszym tekście ubezpieczyciel zmienił zdanie

Najpier wypadek, później rehabilitacja i noszenie kołnierza ortopedycznego, a na koniec... zerowe odskzodowanie. To historia pani Patrycji. Ubezpieczyciel odrzucił jej prośbę o zwrot kosztów. Na pocieszenie oddał 96 groszy za ksero dokumentów. Po naszej interwencji pani Patrycja dostanie zwrot pieniędzy za rehabilitację.

Sprawca był ubezpieczony w Ergo Hestia, więc pani Patrycja złożyła wniosek o zwrot poniesionych kosztów (czyli odszkodowanie) oraz zadośćuczynienie, czyli rekompensatę za ból i cierpienie. Koszty rehabilitacji udokumentowała fakturami, do tego wnioskowała o zwrot wynagrodzenia za 3 dni zaraz po wypadku, w których nie mogła pracować. Dla porządku, wniosła także o zwrot niecałej złotówki, jaką kosztowało ją zrobienie ksero dokumentacji medycznej.

Jakie było jej zdziwienie, gdy ubezpieczyciel zadecydował, że żadne odszkodowanie się jej nie należy, bo… nie ma związku między wypadkiem a koniecznością przeprowadzenia rehabilitacji. Ubezpieczyciel uznał, że zabiegi były nieuzasadnioną fanaberią pani Patrycji, więc odmówił zwrotu 1100 zł. Odrzucił także prośbę o zwrot 200 zł z tytułu utraconych zarobków , uznając, że przecież nic się nie stało i pani na pewno konfabuluje. Zgodził się tylko co do jednej pozycji na liście roszczeń i przelał na konto poszkodowanej 96 gr, które zapłaciła za ksero dokumentacji.

Tę historię opisaliśmy w Wirtualnej Polsce w piątek. I jeszcze tego samego dnia ubezpieczyciel postanowił zmienić dotychczasową strategię. Po naszej interwencji, ubezpieczyciel zmienił zdanie co do odszkodowania, choć do tej pory dwukrotnie odrzucił prośbę.