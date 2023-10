Abonament na rowery dziecięce. Nowa usługa już pojawia się w Europie

Decathlon stworzył usługę wynajmu długoterminowego, w ramach której dostępne są dla klientów 53 modele rowerów. Od teraz rodzice nie muszą kupować dziecku dwukołowca, z którego szybko wyrośnie, ale mogą go używać korzystając z abonamentu. Póki co usługa będzie dostępna we Francji, ale nie można wykluczyć jej pojawienia się w innych krajach.