Abonament RTV. Kiedy płacić, ile płacić. Wszystko, co powinieneś wiedzeć

Abonament RTV - mimo że obowiązuje od lat, to ciągle pojawia się wokół niego mnóstwo wątpliwości. Kto musi płacić, a kto nie? Ile wynoszą stawki, a ile kary? Postanowiliśmy zebrać najważniejsze informacje.

Abonament RTV jest obowiązkowy - powinien go regulować każdy, kto posiada w domu telewizor czy radioodbiornik. To, czy Polacy to robią, to oczywiście inna kwestia. Szacuje się, że nawet 95 proc. osób ma u nas w domu radio czy telewizor. Abonament opłaca jednak regularnie najwyżej kilkanaście procent Polaków. Ryzykują tym samym jednak spore kary.

Abonament RTV. Ile wynosi opłata, Ile wynosi kara za niepłacenie?

Kara wcale nie jest niska. Kara za niepłacenie abonamentu może wynieść 30-krotoność miesięcznej opłaty. KRRiT jednak na wniosek abonenta może umorzyć lub rozłożyć na raty zaległości. Muszą za tym przemawiać jednak "szczególne względy". A ile powinniśmy wpłacać za korzystanie z radia oraz z telewizora? Znaczenie ma tu to, czy chcemy płacić co miesiąc, czy może za cały rok z góry.

Abonament RTV za radioodbiornilk

Jeśli posiadamy wyłącznie radioodbiornik, to powinniśmy płacić co miesiąc 7 zł. Jednak bardziej opłaca się płacić z góry - za dwa miesiące to już 13,60 zł, za pół roku - 39,90 zł. Za rok natomiast - 75,60 zł, więc można oszczędzić nawet ok. 10 zł. Niewiele osób ma jednak w domu tylko radioodbiornik. Zwykle w polskim domu jest też telewizor.

Abonament RTV za telewizor

Opłacając abonament za telewizor, można jednocześnie korzystać z radioodbiornika. Ile wynosi opłata w tym przypadku? Jeden miesiąc kosztuje 22,70 zł, dwa - 44,05 zł. Pół roku to już 129,40 zł, a cały rok - 245,15 zł. Zatem płacąc za cały rok, można oszczędzić niecałe 30 zł. Warto pamiętać, że obowiązek regulowania opłaty abonamentowej powstaje z pierwszym dniem miesiąca po tym miesiącu, w którym zarejestrowano odbiornik.

Abonament RTV. Kto jest zwolniony z opłat?

Nie każdy ma jednak obowiązek płacenia na abonament. Zwolniony jest każdy na przykład każdy, kto ukończył 75. rok życia. Ale nie tylko. Płacić na abonament RTV nie muszą również osoby z pierwszej grupy inwalidzkiej, kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi oraz osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, ale która nie przekracza 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Każda osoba, która płacić nie musi, powinna się udać na urząd pocztowy i tam przedstawić odpowiednie dokumenty.

Rejestrować telewizora czy radioodbiornika wcale nie trzeba jednak na poczcie - choć oczywiście można to zrobić. Zamiast tego, można zrobić to na specjalnej stronie Poczty Polskiej. Opłata za abonament RTW powinna zostać uregulowana do 25 dnia miesiąca, za który jest należna. Płacić można na poczcie, ale i z dowolnego banku. Niezbędna jest tylko znajomość 26-cyfrowego numeru rachunku, który jest nadawany przy rejestracji telewizorów i radioodbiorników.