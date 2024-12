Kontrowersyjny regulamin spółdzielni. "Koszty poniesie właściciel"

Do redakcji portalu olsztyn.com.pl zgłosił się jeden z mieszkańców lokali zarządzanych przez Olsztyńską Spółdzielnię Mieszkaniową (OSM), prosząc o nagłośnienie sprawy dotyczącej kontrowersyjnego zapisu w regulaminie korzystania z płatnych parkingów . Dokument wraz z pismem otrzymali mieszkańcy bloków przy ul. Kościńskiego 14 oraz Narutowicza 23 (A, B i C).

Zgodnie z zapisami regulaminu, jeśli na parkingach w tych lokalizacjach znajdzie się pojazd, którego właściciela nie uda się zidentyfikować, spółdzielnia będzie mogła zdemontować i zdeponować tablice rejestracyjne tego pojazdu. Mieszkańcy zwracają również uwagę na problem ograniczonego dostępu do parkingów, co utrudnia dojazd do budynków.