Była wybijana w Polsce. Pięciozłotówka jest warta nawet 100 tys. zł

Ta wyjątkowa moneta, związana z II Rzeczpospolitą Polską, była w obiegu do 1932 roku. Jej rzadkość sprawia, że jest niezwykle cenna. Pięciozłotówki przedstawiające Nike były bite od 1928 do 1932 roku, a ich wycofanie było efektem reformy monetarnej. Wówczas inflacja sprawiła, że srebro w monetach stało się cenniejsze od ich nominału, co prowadziło do przetapiania egzemplarzy.