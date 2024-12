Ostatnie dni na złożenie wniosku. Inaczej pieniądze przejdą koło nosa

"Aktywnie w żłobku" to program, który zastąpił "żłobkowe". To drugie wynosiło 400 zł miesięcznie. Nowe świadczenie jest wypłacane na dzieci do 3. roku życia. Rodzice mogą otrzymać maksymalnie 1500 zł miesięcznie lub 1900 zł w przypadku dziecka z niepełnosprawnością.