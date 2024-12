Tak zmieniły się ceny za rządów Tuska? Burza w komentarzach

Według aplikacji PanParagon jeszcze bardziej spadła cena cukru. Mediana cen z grudnia 2023 r. wynosiła 5,79 zł/kg, natomiast w analogicznym miesiącu tego roku cena spadła do ok. 2,99 zł/kg. To spadek o 48,4 proc. Internauci również nie kryli oburzenia opublikowanymi danymi. "Czy zrobicie też takie porównanie ceny masła?" – napisał jeden z internautów. "Nie no nie wytrzymam" – podkreślił kolejny.