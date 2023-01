Abonament RTV na smartfona i komputer? RPO odpowiada na medialne doniesienia

Do Rzecznika Praw Obywatelskich masowo napływają skargi w sprawie abonamentu radiowo-telewizyjnego. Dlatego w październiku 2022 roku zwrócił się on do premiera o wprowadzanie zmian w przepisach. Ale nie apelował o to, aby objąć opłatami smartfony i komputery - podkreśla biuro RPO w środowym komunikacie. To reakcja na ostatnie medialne doniesienia w tej sprawie.