Abonament RTV. Tysiące Polaków chce umorzenia daniny na media publiczne

Polacy zalewają Krajową Radę Radiofonii i Telewizji wnioskami w sprawie zaległości w płaceniu abonamentu RTV. Przewodniczący KRRiT Witold Kołodziejski zdradził ich wpłynęło do urzędu.



Aż 250 tys. wniosków o umorzenie zaległości abonamentowych albo o rozłożenie na raty wpłynęło do KRRiT. - W wielu z tych pism powtarza się ten sam wątek: "uwierzyłam byłemu premierowi ( Donaldowi Tuskowi ), uwierzyłam przewodniczącemu tej bądź innej partii, że abonamentu nie będzie trzeba płacić, a teraz komornik puka do drzwi i zajmuje konta" - powiedział PAP Witold Kołodziejski.

Szef KRRiT zaznaczył, że Rada może umorzyć tylko te wnioski, do których "ma podstawę prawną, czyli ściśle określone zasady zapisane w ustawie". - Też warto się z nimi zapoznać, (dowiedzieć się) kto ma podstawę do umorzenia, do ulgi, albo zwolnienia z abonamentu - dodał.