Absurdalna cena za pomidory i cukinię. Prawie 30 zł za kilo warzyw

Ceny jabłek oszalały. Minister: a kto panu każe to kupować?

- Nie wiem, czy to pomidory ode mnie, ale jeśli tak, to osiągnęły świetną cenę – śmieje się Marek Syty, właściciel gospodarstwa rolnego z Wielkopolski. Na serio dodaje, że pomidor typu gargamel faktycznie jest dość drogi, ale w porównaniu do innych pomidorów. Obecnie jego cena może sięgać 18 złotych za kilogram.