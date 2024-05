Absurdalna opłata w Ciechocinku. Kuracjusze muszą płacić za każdy spacer

Co więcej, w niektórych sanatoriach wejścia do tężni są już wliczone w cenę turnusu. - Ponosimy tę opłatę, bo jak przeliczyłem to wszystko, to wyszło, że to się kuracjuszom zupełnie nie opłaca - stwierdził w rozmowie z "Faktem" Jacek Makowski, dyrektor jednego z sanatoriów w Ciechocinku.