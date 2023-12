Kup lodówkę, unikniesz podatku. Skarbówka nie ma nic przeciwko

Na zainwestowanie tych funduszy jest trzy lata, liczonych od końca roku, w którym doszło do sprzedaży. To oznacza, że osoby, które sprzedały mieszkanie lub dom w 2020 roku, muszą zakończyć swoją inwestycję do końca grudnia 2023 roku - informuje "Rzeczpospolita". Najłatwiejszym rozwiązaniem jest zakup wyposażenia do swojego lokalu, takiego jak pralka, lodówka, zmywarka czy piekarnik.