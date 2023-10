Adam Gomoła. Najmłodszy poseł w nowym Sejmie

Gomoła popiera uproszczenie systemu podatkowego i wprowadzenie tzw. jednolitej daniny. Zapowiada też, że będzie walczył, by do końca przyszłej kadencji Polska weszła na ścieżkę do strefy euro. "Cechuje mnie ogrom pozytywnej energii i motywacji do działania. Za mną kilkanaście lat pracy na rzecz lokalnych społeczności. Czuje się gotowy, aby służyć Opolszczyźnie" - mówi o sobie.