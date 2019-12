Adwent 2019. Kiedy się zaczyna i ile trwa?

Adwent poprzedza pamiątkowe przyjście na świat Jezusa Chrystusa. To czas, w którym ewangelicy i katolicy oczekują na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa.

Adwent 2019. KEP wydała dekret w sprawie najbliższego święta maryjnego

Zgodnie z tradycją katolicką Adwent jest czasem radosnego oczekiwania na przyjście Jezusa Chrystusa. Dawniej miał związek z pokutą, obecnie natomiast kojarzy się bardziej z czasem przyjemnego napięcia towarzyszącego przygotowaniom do świątecznych uroczystości (w szczególności do wigilijnej wieczerzy).

Adwent 2019. Adwent okiem Watykanu

W ostatnim tygodniu do uczestniczenia w Adwencie zachęcił Ojciec Święty w rozważaniu przed modlitwą „Anioł Pański”. Papież Franciszek nawiązując do czytań liturgicznych zachęcił, by przygotowania do Bożego Narodzenia przeżywać z ufnością, idąc drogami życia, poprzez wydarzenia radosne i bolesne, pogodne i dramatyczne.