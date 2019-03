Afera mięsna. Policja zlikwidowała nielegalną ubojnię prowadzoną przez Wietnamczyków

Po wołowinie czas na drób. Policjanci z Piaseczna zlikwidowali nielegalną ubojnię kurcząt – do aresztu trafiło trzech obywateli Wietnamu, a trójka nielegalnie przebywających w Polsce Wietnamczyków trafiła w ręce Straży Granicznej.

Funkcjonariusze policji w gospodarstwie na terenie Woli Przypkowskiej w gminie Tarczyn odnaleźli dowody na nielegalny ubój drobiu prowadzanych przez grupę Wietnamczyków. Jak informują w komunikacie, na trop ubojni naprowadzili ich dziennikarze programu "Uwaga TVN" (dziennikarze tego programu ujawnili także proceder uboju tzw. leżaków, co zapoczątkowało tzw. aferę mięsną).

Mundurowi zatrzymali pięciu mężczyzn w wieku od 17 do 48 lat oraz 14- letniego chłopca. Ci, którzy na terenie Polski przebywali legalnie trafili do aresztu i usłyszeli zarzuty nielegalnego prowadzenia uboju oraz znęcania się nad zwierzętami.

Pozostała trójka została objęta kuratelą Straży Granicznej i mogą zostać deportowani – to 14-latek, 17-latek oraz 39-latek.

Policja informuje, że sprawa nie jest zamknięta, gdyż we współpracy z sanepidem mundurowi poszukują miejsc, do których mogło trafić mięso z nielegalnego uboju.