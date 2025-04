Polacy idą z ZUS‑em do sądu. "Orzecznictwo budzi ogrom wątpliwości"

Polacy idą z ZUS-em do sądu. "Trzeba mieć w sobie desperację"

W ubiegłym roku ZUS wydał kilkadziesiąt tysięcy odmownych decyzji ws. przyznania rent z tytułu niezdolności do pracy. Eksperci przyznają, że to duża liczba, a orzecznictwo lekarzy budzi wątpliwości. W wielu przypadkach sprawy mają swój finał w sądzie.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznał w ubiegłym roku 46,2 tys. rent z tytułu niezdolności do pracy. W tym samym czasie Zakład wydał jednak aż 27,3 tys. decyzji odmownych. Oznacza to, że co trzecia decyzja była dla wnioskujących o rentę niekorzystna.

W rozmowie z serwisem pulshr.pl dr Marcin Wojewódka z Instytutu Emerytalnego przyznał, że liczba odmów jest relatywnie wysoka. Anna Maria Dukat, ekspertka BCC ds. niepełnosprawności i polityki senioralnej, zauważyła natomiast, że wiele osób dochodzi swoich praw na drodze sądowej.

"Żeby uzyskać prawo do renty chorobowej z ZUS, trzeba być osobą bardzo odporną psychicznie i mieć w sobie desperację. Wiem to z własnej wiedzy oraz doświadczenia, zarówno osobistego, jak i znajomości tematyki. Niestety, orzecznictwo zdolności do pracy przez lekarzy orzeczników ZUS budzi ogrom wątpliwości. Często jest określane cudownym ozdrowieniem pacjenta" - powiedziała ekspertka, cytowana przez serwis.

Wysokość renty chorobowej w 2025 r.

Aby otrzymać rentę z tytułu niezdolności do pracy, znaną potocznie jako renta chorobowa, konieczne jest posiadanie odpowiedniego orzeczenia. Lekarz orzecznik ZUS lub komisja lekarska ZUS może orzec niezdolność do pracy na okres maksymalnie pięciu lat. Może on jednak zostać przedłużony.

Oprócz tego, istotnym kryterium jest staż ubezpieczeniowy, czyli suma okresów składkowych i nieskładkowych. Zgodnie z przepisami, renta przysługuje osobie, która stała się niezdolna do pracy w trakcie trwania okresu składkowego lub nieskładkowego, określonego w ustawie emerytalnej, lub w ciągu 18 miesięcy od jego zakończenia.