Wymagany od samorządów poziom recyklingu to 55 proc. do końca 2025 roku. Wiele gmin może nie być w stanie spełnić tych wymagań. Taka sytuacja miała już miejsce w 2020 r., gdy wymagany próg wynosił 50 proc. Wówczas skutkowało to nałożeniem kar przez Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska. Mogą one sięgać nawet miliona złotych.