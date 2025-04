Nawet 1500 zł kary. Tak może się skończyć jazda ciągnikiem po ulicy

Wiosna to czas wzmożonych prac polowych, co wiąże się z częstszym ruchem pojazdów rolniczych. Niestety, błoto i inne zanieczyszczenia pozostawiane na drogach przez te pojazdy mogą prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Zgodnie z Kodeksem Wykroczeń, rolnicy są zobowiązani do usuwania zabrudzeń z jezdni, a za ich pozostawienie grozi kara grzywny do 1,5 tys. zł lub nagana - przypomina "Tygodnik Rolniczy".