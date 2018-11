Afera w KNF. Kim jest Zdzisław Sokal?

W Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wykryto aferę korupcyjną. Marek Chrzanowski, prezes KNF, miał zaproponować Leszkowi Czarneckiemu, właścicielowi banków Getin Noble i Idea, przychylność KNF i Narodowego Banku Polskiego (NBP) oraz zwolnienie Zdzisława Sokala z KNF w zamian za łapówkę w wysokości 40 milionów złotych.

Zdzisław Sokal i afera w KNF

„Z ust pana Sokala się pojawiały takie uwagi, że my jesteśmy jakąś zorganizowaną grupą przestępczą. Zresztą to nie raz nie dwa powtarzał na spotkaniach już z samym zarządem BFG i tam jest taka ogromna nieufność w stosunku do tego, co my robimy” – to słowa Leszka Czarneckiego zawarte na jego nagraniach ujawnionych przez Gazetę Wyborczą.