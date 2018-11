Akcja RogaLove zachęca do dzielenia się rogalami świętomarcińskimi. Dochód pójdzie na chore dzieci

W Poznaniu 11 listopada nie tylko obchodzi się Święto Niepodległości, ale również zajada się rogalami świętomarcińskimi. W tym roku akcja RogaLove zachęci, żeby podzielić się tym przysmakiem z bliskimi. Dochód zostanie przeznaczony na chore onkologicznie dzieci.

Charytatywnego rogala można zamówić do 17 listopada przez stronę eTorty. Najtańszy, mały rogal kosztuje 15 zł. Do wyboru są jeszcze znacznie większe - za 60 i 150 zł. Rogala można dostarczyć na dowolny adres, a organizatorzy akcji zapewniają, że dojdzie on do wybranej osoby w 24 godziny. Kosz wysyłki przysmaku to 10 zł.