Akcyza na alkohol. Nowe banderole na winie

Dotychczasowy sposób naklejania znaku akcyzowego na butelki był kłopotliwy dla producentów. To ma się zmienić. Banderole mają być mniejsze i samoprzylepne - pisze "Rzeczpospolita".

Eksperci pytani przez dziennik podkreślają, że to zmiana ku lepszemu. Obecny system naklejania banderol wymaga sprzętu za ok. 200 tys. euro. Mało tego, jak wyjaśnia Jakub Nowak, prezes JNT Group, sposób nakładania banderol wymaga osprzętu dla każdego typu butelki, co generuje duże koszty.