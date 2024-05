Alior Bank ostrzega wszystkich klientów. Chodzi o sztuczną inteligencję

Jeśli chodzi o tworzenie złośliwego oprogramowania, to Alior Bank zwraca uwagę, że AI może automatycznie budować nowe warianty malware'u, co może być trudniejsze do wykrycia przez oprogramowanie zabezpieczające. Natomiast w przypadku ataków z użyciem botów sztuczna inteligencja może posłużyć do testowania sieci i wyszukiwania luk, które oszuści mogą wykorzystać do późniejszych ataków.