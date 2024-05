Seniorka uwierzyła uzdrowicielowi. Straciła setki tysięcy złotych

Oszustwo "na wypadek"

Oszustwa osób starszych to w ostatnim czasie prawdziwa plaga. Jak pisaliśmy w WP Finanse, w kwietniu oszukana została 83-latka z Koszalina, bo uwierzyła, że dzwoni do niej siostra. Powiedziała, że miała poważny wypadek samochodowy i potrzebuje 150 tys. na kaucję, bo jeśli jej nie wpłaci, to pójdzie do więzienia