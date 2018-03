Allegro pozbędzie się nazistowskich ofert

Największy serwis internetowy w Polsce nawiązuje współpracę z organizacją antyfaszowską „Nigdy więcej” – donosi „Rzeczpospolita”.

Rzeczpospolita wymienia m.in. płytę zespołu Agressiva88, którą można kupić w serwisie. W jednej z piosenek padają słowa: „Tak, to właśnie my, narodowi socjaliści, to właśnie my, bili rasiści”.