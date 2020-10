Amazon. Pracownik ukradł ponad 96 tys. dolarów

Aresztowany jako pracownik Amazona , był odpowiedzialny za pomoc zewnętrznym sprzedawcom w tworzeniu ich aukcji i zarządzaniu nimi. A to dawało mu dostęp do kont użytkowników platformy.

Wstępne ustalenia zakładają, że od listopada 2019 r. do lutego 2020 r. były pracownik dokonał aż 318 nieautoryzowanych zwrotów pieniędzy na osiem różnych kont bankowych. Zwroty często dotyczyły wartościowych przedmiotów, np. komputerów. Pieniądze więc Amazon zwracał, ale nie do legalnych nabywców. Przedmioty też nigdy nie wróciły do magazynów.