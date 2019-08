Amerykański Lidl zachęca do zakupów polską kiełbasą

Sieć dyskontów Lidl w USA wprowadziła promocję na produkty spożywcze i non-food, którą promowała m.in. polska kiełbasa. Według informacji portalu wiadomoscihandlowe.pl produkty masarskie z naszego kraju są doceniane przez Amerykanów.

To, że USA docenia smak polskich wyrobów, sugeruje wybór eksponowanych produktów na popularnym amerykańskim portalu wral.com. Serwis ten zdecydował się na wymienienie produktu "Polska kielbasa" w tytule swojego artykułu, obok czterech innych produktów.

Nie został wyróżniony konkretny gatunek kiełbasy, co każe sugerować, że np. śląska czy krakowska jest sprowadzona do wspólnego mianownika.

Polski produkt sprzedawany jest w przystępnej cenie – Lidl wycenił 14 uncji (ok. 400 g) na 1,29 dolarów, co w przeliczeniu wynosi ok. 15 zł za kilogram.