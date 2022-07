Andrzej Duda mówi o spirali inflacyjnej. "Będzie ogromna i uderzy w nas wszystkich"

- Bo jestem normalny, dlatego się na to zgodziłem. Bo mam pełną świadomość tego, że właśnie te emerytury między innymi, tak często bardzo biedne, zżera ta inflacja. I że to są ludzie, którym potrzeba wsparcia w pierwszej kolejności. I że właśnie ta 14. emerytura to może będzie naprawdę ratunek w trudnościach. Mam nadzieję, że tak właśnie będzie. Chciałbym, żeby polskie państwo nadal tak działało. Jak państwo wiecie i widzicie, nie jest to łatwe. Bardzo trudno jest zatrzymać inflację - powiedział prezydent RP.