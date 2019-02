Andrzej Duda w supermarkecie hitem w sieci. Prezydent kupuje nawet do lodówki pałacu. "Lubi tatara z polskiej wołowiny"

Nagranie, którego bohaterem jest Andrzej Duda robiący zakupy, zrobiło na Ukrainie furorę. Nasi sąsiedzi byli zaskoczeni tym, że głowa państwa osobiście kupuje produkty pierwszej potrzeby. W rozmowie z Wirtualną Polską rzecznik prezydenta rzuca nieco światła na kulinarne zwyczaje Andrzeja Dudy.

- Na nagraniu, o które państwo pytacie, prezydent robi zakupy w jednym ze sklepów położych w krakowskiej dzielnicy Krowodrza, gdzie para prezydencka mieszka - przyznaje rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy . Choć filmik pokazuje, że głowa państwa płaci prawdopodobnie za kawę, to Błażej Spychalski w rozmowie z Wirtualną Polską zdradza nieco szczegółów dotyczacych preferencji kulinarnych prezydenta.

Opublikowane przez ukraińskiego internautę nagranie zostało zrobione w jednym ze sklepów sieci Auchan, gdzie - jak mówi Spychalski - para prezydencka robi zakupy od 18 lat". Prawdopodobnie to jednak sklep należący do polskiego przedsiębiorcy, który korzysta z zagranicznej marki we franczyzie. Nie wiemy jednak, gdzie para prezydencka podstawowe produkty kupuje w Warszawie, a zgodnie z deklaracją rzecznika głowy państwa, prezydent i pierwsza dama także w stolicy sami odwiedzają sklepy i kupują "w miarę potrzeb" niezbędne produkty.