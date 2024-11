Andrzej Duda zrobił te zakupy w 2015 r. Oto ile kosztują teraz

Przed wyborami prezydenckimi w 2015 r. Andrzej Duda udał się do sklepu, chcąc udowodnić Polakom, że decyzja o niewstąpieniu do strefy euro pomogła uniknąć drożyzny. Dziennikarze "Faktu" zrobili teraz te same zakupy i porównali paragony. Różnica w cenach jest ogromna.