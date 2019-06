Angela Merkel spotka się z branżą motoryzacyjną. Będą szukać sposobu na popularyzację elektryków

Kanclerz Angela Merkel organizuje szczyt branży motoryzacyjnej w Berlinie - głównym tematem ma być elektromobilność.

W poniedziałkowy wieczór menedżerowie, przedstawiciele rad pracowniczych, ministrowie, związkowcy i sama kanclerz Angela Merkel spotkają się w Berlinie, by porozmawiać o przyszłości niemieckiej branży motoryzacyjnej. Na główny temat wyrasta elektromobilność. Niemieccy producenci wydają miliardy euro na rozwijanie i produkcję samochodów elektrycznych, by za kilka lat sprzedawać elektryczne i hybrydowe modele swoich pojazdów. Zmuszają ich do tego coraz ostrzejsze unijne limity emisji CO2.

Nie jest jeszcze jednak pewne, czy klienci będą kupować masowo elektryki. Mogą skłonić ich do tego co najwyżej szykujące się dalsze zakazy wjazdu diesli do centrów miast. Z tego względu przedstawiciele BMW przygotowali do rządu Berlinie list, w którym koncern domafa się energiczniejszych działań rządu na rzecz elektromobilności.

BMW postuluje m.in. obniżenie opodatkowania prądu do ładowania samochodów. Rząd miałby także perswazyjnie wpłynąć na władze samorządowe, by tworzyły bezpłatne miejsca parkingowe dla elektryków i wprowadzały inne ulgi. Poza tym, zdaniem BMW, Unia Europejska powinna w całej Europie wspierać rozbudowę sieci ładowania samochodów.

Aby podnieść wciąż kulejący popyt na samochody elektryczne, rząd RFN do końca roku 2020 przedłużył możliwość otrzymania państwowej premii płaconej przy zakupie elektrycznego samochodu. Premia ta miała wygasnąć właściwie pod koniec czerwca br., ale do tej pory nie spełniła pokładanych w niej oczekiwań. Jak podaje Federalny Urząd Ruchu Drogowego, w maju w Niemczech zarejestrowano 4630 nowych samochodów elektrycznych i prawie 19 300 hybrydowych, ale razem wziąwszy było to tylko 7 proc. wszystkich nowo rejestrowanych aut.

Dilerzy niemieckich samochodów mają obecnie pod górkę na całym świecie. Koncern VW sprzedał w tym roku na całym świecie 5 proc. mniej samochodów marki Volkswagen niż w okresie od stycznia do maja 2018. Spadek w marce Audi wyniósł prawie 6 proc. w głównej marce Daimlera Mercedes Benz 4,7 proc. Tylko BMW odnotowało 1,6 proc. wzrostu.

Ekspert branży samochodowej Ferdynand Dudenhoeffer uważa, że na całym świecie branża samochodowa stoi na skraju głębokiego kryzysu. Jak wynika z analizy jego instytutu badawczego CAR na uniwersytecie w Duisburgu-Essen, w bieżącym roku globalna sprzedaż niemieckich samochodów spadnie przypuszczalnie o prawie 5 proc. do 79,5 mln sztuk. Tak silnego załamania nie obserwowano nawet w kryzysowym roku 2008.

Nawet jeżeli powody aktualnej sytuacji, nacechowanej konfliktami handlowymi, słabszym rynkiem w Chinach, zmianami modeli czy nowymi standardami emisji spalin, są bardzo różnorodne, konsekwencją dla wszystkich producentów jest nakaz absolutnych oszczędności.