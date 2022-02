Angielski odpowiednik Glapińskiego daje receptę na walkę z inflacją. Wielu to się nie spodoba

Nie chcesz inflacji, nie proś o dużą podwyżkę

Prezes Banku Anglii Andrew Bailey, czyli odpowiednik prezesa NBP Adama Glapińskiego, tłumaczył w piątek w BBC, co należy zrobić. Przekonywał, że choć ceny rosną szybciej niż pensje i jest to bolesne do zaakceptowania, to konieczny jest pewien "umiar w podwyżkach płac", aby zapobiec utrwaleniu się inflacji.