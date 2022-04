Anna Lewandowska rekrutuje. Jakie oferuje warunki?

"To właśnie od kulek mocy zaczęła się moja przygoda z biznesem. W skrócie: wieeeeele lat temu przygotowywałam je dla Roberta przed treningami. Koledzy z drużyny chętnie mu podjadali i pojawił się pomysł, by robić zdrowe przekąski masowo. Tak powstała moja pierwsza firma – Foods by Ann. To ona "zrobiła" ze mnie przedsiębiorczynię. To dzięki niej najwięcej się nauczyłam. To ona popchnęła moje życie w nowym kierunku" –napisała Anna Lewandowska.