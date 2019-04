Anna Zalewska jeździ rządową limuzyną, ale pobiera kilometrówkę

21 tys. zł pobrała z sejmowej kasy od początku kadencji Anna Zalewska w ramach tzw. kilometrówki. To pieniądze na paliwo. Problem w tym, że szefowa resortu edukacji zazwyczaj jeździ... rządową limuzyną - zwraca uwagę "Super Express".

To pieniądze, które przysługują parlamentarzystom na paliwo. Ponieważ w ramach wykonywania poselskich obowiązków muszą podróżować po kraju, to i samochód trzeba zatankować. A skoro to w służbie ojczyzny, to również ojczyzna za to płaci.