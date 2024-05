"Anomalie" na Orlenie. Czytelnicy zaskoczeni cenami. Koncern odpowiada

"Do 5 maja klienci wszystkich stacji Orlen w całej Polsce będą mogli kupić w promocyjnej cenie nawet 100 litrów paliwa. Promocja paliw na stacjach Orlen potrwa od piątku 26 kwietnia do 5 maja br., do godz. 23:59. W tym czasie można będzie uzyskać rabat na paliwa podczas dwóch tankowań. Limit pojedynczego promocyjnego tankowania to 50 litrów, po jego przekroczeniu pozostała część tankowania będzie rozliczana po regularnej cenie" - informowała spółka w komunikacie prasowym.