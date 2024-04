Orlen. Wraca promocja na paliwo. Na jakich zasadach?

Promocja na paliwo. Orlen. Zasady 2024

Majówkowa promocja na paliwo na stacjach należących do Orlenu, jest skierowana do użytkowników programu VITAY, osób zarejestrowanych w aplikacji ORLEN VITAY, bądź posiadających plastikową kartę upoważniającą do korzystania z programu. Jak poinformowano w komunikacie, z rabatu będą mogli skorzystać zarówno dotychczasowi, jak i nowi uczestnicy programu.