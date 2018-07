Apteczka w samochodzie będzie obowiązkowa. Rząd szykuje zmiany w kodeksie drogowym

Ministerstwo infrastruktury pracuje nad zmianami w kodeksie ruchu drogowego. Zakładają one m.in. obowiązek posiadania apteczki w każdym samochodzie i karanie za trzymanie zbyt małego odstępu między samochodami na drogach szybkiego ruchu.

Polska jest na szarym końcu pod względem bezpieczeństwa na drogach w Unii Europejskiej. W krajach Europy Zachodniej lepszym statystykom sprzyjają bardziej restrykcyjne przepisy, które do polskiego prawa chce włączyć obecny rząd.

Ministerstwo Infrastruktury do końca 2018 roku chce zmienić przepisy w zakresie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia - informuje "Rzeczpospolita" .

Na mocy nowych przepisów apteczka doraźnej pomocy ma być obowiązkowa w każdym samochodzie osobowym, podobnie jak trójkąt ostrzegawczy i gaśnica. Są one obowiązkowe w niemal każdym kraju Europy. W Polsce do tej pory taki wymóg dotyczył tylko taksówek i pojazdów przeznaczonych do nauki jazdy i egzaminowania, a także autobusów i ciężarówek.