Aptekarze nie mogą kusić rabatami. Karta stałego klienta to niedozwolona reklama

Apteki nie mogą zachęcać do zakupów u siebie, oferując kartę stałego klienta - orzekł sąd. Według przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości jest to forma reklamy, a apteki reklamować się nie mogą.

I to właśnie ta ostatnia kwestia zwróciła uwagę sądu - podaje wtorkowa "Rzeczpospolita". Umożliwienie osobie mającej kartę kupienia leku po niższej cenie to sposób na przywiązanie klienta do konkretnej apteki, a więc jest to forma reklamy - orzekli sędziowie.