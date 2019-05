Arkadiusz Kraska opuścił areszt. "Odszkodowanie? To nie temat na teraz"

Arkadiusz Kraska po 19 latach wyszedł na wolność. Sąd Najwyższy uznał, że jest prawdopodobnie niewinny. Czy zatem myśli o już o walce o odszkodowanie, tak jak Tomasz Komenda? - Pieniądze nie są najważniejsze. Priorytet to rodzina - mówi Wirtualnej Polsce szczęśliwy Kraska.

Zapytaliśmy się go, czy już myśli o odszkodowaniu - jeśli oczywiście sądy uznają ostatecznie, że nie popełnił zbrodni, za którą niegdyś został skazany.

- To nie jest temat na dzisiaj. Pieniądze mi nie zwrócą tego wszystkiego, co przeżyłem za kratami - powiedział dziennikarzowi Wirtualnej Polski. Zaznaczył, że teraz najważniejsza jest dla niego rodzina i przyjaciele.

Po opuszczeniu murów szczecińskiego aresztu Kraska wraz z najbliższymi udał się w "rodzinne tournée", jak to określiła jego żona. - Oczywiście najpierw będzie duży obiad. Arek zażyczył sobie zrazy - opowiadała WP Maria Kraska, żona Arkadiusza.

- Na czym to polega? Funkcjonariusze i pracownicy więzienia czy aresztu mogli sprawdzać, ile ma na tym specjalnym koncie. I jak miał na przykład 300 zł, to mógł sobie na przykład pójść do kantyny - opowiada Maria Kraska