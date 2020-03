Amerykańscy naukowcy ogłosili, że udało im się opracować szczepionkę chroniącą trzodę chlewną przed wirusem afrykańskiego pomoru świń. Ma to przynieść prawdziwą rewolucję w walce z ASF.

ASF. Badania potwierdzają - powstała pierwsza skuteczna szczepionka przeciw wirusowi

Amerykańscy naukowcy opracowali szczepionkę na bazie wysoce zjadliwego szczepu wirusa - ASFV-G. Jest to ten sam szczep, który odpowiada za epizootię ASF w krajach Europy Środkowej, również w Polsce. Wirus ten zmodyfikowano pozbawiając go jednego genu, co ograniczyło jego "zjadliwość" do zera.