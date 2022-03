Atak Rosji na Ukrainę. ZPP apeluje: wycofajcie z półek produkty rosyjskie

"Gorąco apeluję do Was o wycofanie z półek produktów rosyjskich i białoruskich. Oba te kraje, niestety z poparciem znacznej części swoich obywateli, mordują ludzi. Rządzą nimi przestępcy wojenni" - apeluje Związek Przedsiębiorców i Pracodawców do Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji. ZPP wyraża oburzenie "nieuprawnionym i skandalicznym" aktem rosyjskiej agresji wobec Ukrainy. Na apel zareagowało już wiele sieci. Do bojkotu wciąż dołączają kolejne.