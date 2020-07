Australia zamyka granice wewnętrzne. 127 przypadków koronawirusa w jeden dzień zaniepokoiło władze

8,5 tys. przypadków koronawirusa w kraju zamieszkanym przez 25 mln mieszkańców? Godne pozazdroszczenia, ale mimo to ten kraj robi wszystko, by w zarodku powstrzymać dalsze rozprzestrzenianie się choroby. Nawet jeśli wymaga to bardzo radykalnych środków, jakimi jest decyzja o zamknięciu granic wewnętrznych.