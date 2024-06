Awaria auta na wakacjach? Sprawdź, co może uratować twoje urlopowe plany

Ubezpieczenie występuje w trzech wariantach: podstawowym Auto Assistance, Auto Assistance Plus oraz Auto Assistance Komfort. W każdym z nich możesz liczyć na auto zastępcze w przypadku kradzieży lub wypadku - już w wariancie podstawowym nawet do 4 dni. W wariancie Assistance Plus otrzymasz samochód na 5 dni w razie kradzieży lub wypadku, a na 3 dni w razie awarii. Wybierając wariant Assistance Komfort, możesz liczyć na pojazd udostępniony Ci aż do 10 dni w razie kradzieży czy wypadku, a w razie awarii do 5 dni.