Awaria wody w Skierniewicach. Zamknięty basen, beczkowozy na ulicach

Dwukrotnie wyższe niż zwykle zużycie wody w ostatnich dniach spowodowało spore problemy w Skierniewicach. W weekend wielu mieszkańców nie ma wody w kranach. Prezydent miasta zwołał sztab kryzysowy, apeluje również o nieużywanie wody wtedy, gdy nie jest to konieczne.

Jak pisze Polska Agencja Prasowa, pobór wody w mieście wynosi około 6 tys. metrów sześciennych w ciągu doby. W kilku ostatnich takich dniach wzrósł do ok. 12 tys. metrów sześciennych, a możliwości Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sięgają maksymalnie 8,5 tys. metrów sześciennych.

Mieszkańcy nie ukrywają wściekłości, której upust dają na lokalnych forach internetowych. "Człowiek wraca o 2 z pracy i nie może się umyć bo nie ma wody. Kpina, co to jakiś Skierniewice ciemnogród? średniowiecze? może na rynek do łaźni pojdę się kąpać" - to tylko jeden z nich.